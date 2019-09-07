СЕГОДНЯ 10:06 2019-09-07T10:06:52+03:00

В него входит футболка, нагрудный номер, электронный чип и подарки от спонсора

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Утром в субботу, 7 сентября в фойе «Театра-Театра» участникам Пермского международного марафона начали выдавать стартовые пакеты. В него входят фирменная футболка нагрудный номер и встроенный одноразовый чип, который будет фиксировать результат бегуна.

В зависимости от того, на какую дистанцию зарегистрировался участник, такие подарки от спонсоров марафона он получит. Тому, кто побежит 10 км - подарят рюкзак и напульсник, 5 км - рюкзак и подставка под телефон. А спортсмены, зарегистрировавшиеся на дистанцию 42,195 км – получат возможность после забега бесплатно посетить баню.

Чтобы получить стартовый пакет, необходимо предъявить паспорт и медицинскую справку. Время работы пункта выдачи стартовых пакетов – с 09.00 до 20.00.

Напомним, Пермский международный марафон проводится в Перми в третий раз. Тысячи участников побегут по центральным улицам Перми, чтобы доказать себе, что они способны на большее.

ИСТОЧНИК KP.RU