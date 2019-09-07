Два ребенка в Перми и Березниках пострадали в ДТП

СЕГОДНЯ 08:51 2019-09-07T08:51:10+03:00

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Сотрудники краевой полиции сообщили о двух ДТП, произошедших 6 сентября, в результате которых пострадали дети.

- В 08.36 утра в Березниках 34-летний водитель, управлявший ВАЗ-2115 на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на восьмилетнего ребенка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - В результате ДТП мальчик получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.

Вторая подобная авария произошла в Кировском районе Перми. Вечером, в 19.15 по дворовому проезду улицы Маршала Рыбалко двигался автомобиль «Ниссан» под управлением 33-летнего мужчины. При движении задним ходом водитель допустил наезд на 11-летнего пешехода. В результате ДТП мальчик получил травму, ему назначено амбулаторное лечение.

Напомним, ранее мы писали о ДТП в центре Перми, когда водитель мотоцикла не справился с управлением и врезался в машину такси.

ИСТОЧНИК KP.RU