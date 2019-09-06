В центре Перми мотоцикл влетел под машину такси

СЕГОДНЯ 19:36 2019-09-06T19:36:33+03:00

Авария произошла около 18.00 вечера на пересечении улиц Пушкина и Островского. Фото: архив "КП"

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Вечером в пятницу, 6 сентября, в центре Перми произошло ДТП с мотоциклом и машиной такси. Авария случилась на пересечении улиц Пушкина и Островского около 18.00 вечера. Со слов очевидцев столкновения, мотоциклист врезался сзади в легковушку с шашечками. Сам мужчина, управлявший мотоциклом, остался жив.

- Подробностей о дорожном происшествии пока нет, на месте работают сотрудники ГИБДД, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Орджоникидзевском районе Перми водитель автомобиля иномарки сбил 11-летнюю школьницу. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования. Установлено, что 51-летний водитель ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU