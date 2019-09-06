2019-09-06T19:36:33+03:00
Происшествия

В центре Перми мотоцикл влетел под машину такси

Сотрудники ГИБДД выясняют причины произошедшего
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Авария произошла около 18.00 вечера на пересечении улиц Пушкина и Островского.Авария произошла около 18.00 вечера на пересечении улиц Пушкина и Островского.Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Вечером в пятницу, 6 сентября, в центре Перми произошло ДТП с мотоциклом и машиной такси. Авария случилась на пересечении улиц Пушкина и Островского около 18.00 вечера. Со слов очевидцев столкновения, мотоциклист врезался сзади в легковушку с шашечками. Сам мужчина, управлявший мотоциклом, остался жив.

- Подробностей о дорожном происшествии пока нет, на месте работают сотрудники ГИБДД, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Орджоникидзевском районе Перми водитель автомобиля иномарки сбил 11-летнюю школьницу. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования. Установлено, что 51-летний водитель ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пермском крае директор бюджетного учреждения выписал себе премий на 200 тысяч рублей
На улице Героев Хасана в Перми, где из-за ремонта случился транспортный коллапс, перенастроят работу светофоров
В Пермском крае 20-летнего парня осудили за секс с подростком
Маленькие пермяки смогут раскрасить вагон настоящего трамвая
Жительницу Прикамья осудили за угрозу убийством
"Королева". Пользователи соцсетей восхитились снимком Марины Федункив в красном платье с вырезом
Правительство Прикамья подготовило законопроект об отмене двойной платы за мусор
В Пермском аэропорту открылся второй магазин «Duty Free»
Объем выпущенных годовых облигаций ВТБ превысил 65 млрд рублей
«Победа» запустила прямые рейсы из Перми в Питер
Забастовки нет. Оксана Мелехова встретилась с врачами пермской больницы № 6
"Он мечтает стать футболистом". Антоха из "Реальных пацанов" просит помочь мальчику, у которого ноги разной длины
В Перми пенсионер заступился за жену и убил сына
В Перми временно перекроют движение по улице Лодыгина
Жителей Карагая признали виновными в краже железнодорожных рельс
«Он плачет от тоски». Волонтеры ищут дом 16-летнему коту, у которого умер хозяин
В пермском цирке начинаются представления шоу Артура и Карины Багдасаровых «Планета 13»
В Перми волонтеры выйдут на поиски 73-летнего пенсионера
В Перми почти 500 человек стали донорами для пострадавших в ДТП с автобусом №53
В Прикамье пройдет день бесплатных экскурсий
В Перми состоится лекция-дискуссия «Пить или не пить? Вот в чем вопрос!»
В Перми осудили мужчину за кражу ноутбуков
В социальных учреждениях Перми начался отопительный сезон
В Перми открылась экспозиция «История пермской школы»
В Перми объявили сбор на поиски 38-летнего мужчины в серой спецовке