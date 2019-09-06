2019-09-06T18:01:52+03:00
Происшествия

В Пермском крае директор бюджетного учреждения выписал себе премий на 200 тысяч рублей

Его осудили и на два года запретили занимать руководящие должности
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Красновишерске осудили экс-руководителя муниципального бюджетного учреждения «Центр организации досуга». 36-летнего директора суд признал виновным в хищении бюджетных средств.

Следователи выяснили, что на протяжении трех лет - с июля 2014 года по 15 декабря 2017 года - обвиняемый, являясь начальником муниципального бюджетного учреждения «Центр организации досуга» администрации Красновишерского поселения, используя свое служебное положение, необоснованно начислял себе премии.

Основание – он просто являлся руководителем Центра. В итоге директор похитил вверенные ему средства в размере более 211 тысяч рублей.

- Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах государственной власти и местного самоуправления, в государственных и муниципальных учреждениях сроком на 2 года, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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