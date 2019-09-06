На улице Героев Хасана в Перми, где из-за ремонта случился транспортный коллапс, перенастроят работу светофоров

СЕГОДНЯ 17:32 2019-09-06T17:32:18+03:00

А в «час пик» движение будут регулировать сотрудники ГИБДД

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Ситуацию с транспортным коллапсом на улице Героев Хасана, который случился в Перми утром 5 и 6 сентября, пообещали исправить.

- На участке организуют мониторинг с помощью автоматизированной системы управления дорожным движением, - сообщили в пресс-службе городской администрации. - Проведут перенастройку светофоров, что позволит увеличить пропускную способность на 30%.

Еще чиновники пообещали, что в «часы пик» на реконструируемой улице Героев Хасана будет организовано дежурство нарядов ГИБДД. Они будут останавливать водителей, которые попытаются ехать по обочине дороги.

Из-за реконструкции будет изменено и движение общественного транспорта. Автобусный маршрут №19 будет разделен на две части: от остановки «Липовая гора» до остановки «Велта» и от остановки «Велта» до остановки «Ипподром». Пассажиры, доехавшие до остановки «Велта», могут бесплатно пересесть в районе ТЦ «Евразия» с одного автобуса маршрута №19 на другой автобус этого же маршрута и продолжить поездку.

С 7 сентября подрядчик приступит к ремонту ливневой канализации, а вся глобальная реконструкция «ворот города» завершатся в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU