2019-09-06T14:46:50+03:00
Общество

Маленькие пермяки смогут раскрасить вагон настоящего трамвая

Акцию проведут в честь 90-летия пермского трамвая
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Перми появится трамвай, раскрашенный детьми. МУП «Пемгорэлектротранс» организует акцию для детей «Раскрась трамвай» в честь 90-летия пермского трамвая. Маленькие пермяки смогут раскрасить вагон настоящего трамвая. Прием заявок уже начался.

Сама акция пройдет 8 сентября в 12:00 на территории депо «Балатово» на улице 9 мая, 30.

Кисти и краски юным художникам выдадут на месте. Яркий разрисованный пермяками трамвай будет курсировать по улицам города.

- Заявку для участия необходимо отправить до 8 сентября на электронную почту: getpress2@yandex.ru. В письме необходимо указать: ФИО ребенка, его возраст, ФИО родителя и контактный телефон. Родителям нужно заранее позаботиться о защите одежды и рук ребенка от возможного попадания краски, - отметили в пресс-службе города.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье пройдет день бесплатных экскурсий

ИСТОЧНИК KP.RU

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