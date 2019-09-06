Жительницу Прикамья осудили за угрозу убийством
В Горнозаводске 54-летнюю местную жительницу признали виновной в незаконном проникновении в дом к своей односельчанке и угрозе убийством.
Следователи выяснили, что жительница Горнозаводск напилась и решила поговорить со своей соседкой. Между женщинами когда-то был конфликт.
С собой злоумышленница взяла нож. Пройдя через открытую дверь, женщина достала нож и стала угрожать убить хозяйку дома. Все угрозы потерпевшая воспринимала реально. Испугавшись, она пригрозила, что вызовет полицию. Только после этого женщина удалилась.
Ее приговорили к обязательным работам.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье трех мужчин задержали за кражу теплицы. В декабре прошлого года они проникли на территорию дачного участка женщины. Похитив металлические арочные конструкции и составные части от теплицы, злоумышленники скрылись. Впоследствии краденым имуществом обвиняемые распорядились по своему усмотрению.
ИСТОЧНИК KP.RU