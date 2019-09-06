СЕГОДНЯ 13:55 2019-09-06T13:55:59+03:00

Пост набрал больше 70 тысяч лайков

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Марина Федункив - популярная актриса, сыгравшая в сериале «Реальные пацаны» маму Коляна, покорила подписчиков фото в красном платье с шикарным декольте. Также пользователи социальных сетей восхищались голыми ножками актрисы.

marina_phedunkiv "Королева". Пользователи соцсетей восхитились снимком Марины Федункив в красном платье с вырезом

Поклонники закидали Марину восторженными комментариями:

- Королева!

- Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне!

- Вы великолепны!

- Мама Коляна прям секси!

- Шикарная женщина!

- Марина, ты БОГИНЯ!

Пост набрал больше 70 тысяч лайков и 835 комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU