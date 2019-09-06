2019-09-06T13:55:59+03:00
Звезды

"Королева". Пользователи соцсетей восхитились снимком Марины Федункив в красном платье с вырезом

Пост набрал больше 70 тысяч лайков
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: страница в Instagram актрисыФото: страница в Instagram актрисы
Изменить размер текста:

Марина Федункив - популярная актриса, сыгравшая в сериале «Реальные пацаны» маму Коляна, покорила подписчиков фото в красном платье с шикарным декольте. Также пользователи социальных сетей восхищались голыми ножками актрисы.

marina_phedunkivmarina_phedunkiv
"Королева". Пользователи соцсетей восхитились снимком Марины Федункив в красном платье с вырезом
71121 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Поклонники закидали Марину восторженными комментариями:

- Королева!

- Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне!

- Вы великолепны!

- Мама Коляна прям секси!

- Шикарная женщина!

- Марина, ты БОГИНЯ!

Пост набрал больше 70 тысяч лайков и 835 комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пермском крае 20-летнего парня осудили за секс с подростком
Маленькие пермяки смогут раскрасить вагон настоящего трамвая
Жительницу Прикамья осудили за угрозу убийством
Правительство Прикамья подготовило законопроект об отмене двойной платы за мусор
В Пермском аэропорту открылся второй магазин «Duty Free»
Объем выпущенных годовых облигаций ВТБ превысил 65 млрд рублей
«Победа» запустила прямые рейсы из Перми в Питер
Забастовки нет. Оксана Мелехова встретилась с врачами пермской больницы № 6
"Он мечтает стать футболистом". Антоха из "Реальных пацанов" просит помочь мальчику, у которого ноги разной длины
В Перми пенсионер заступился за жену и убил сына
В Перми временно перекроют движение по улице Лодыгина
Жителей Карагая признали виновными в краже железнодорожных рельс
«Он плачет от тоски». Волонтеры ищут дом 16-летнему коту, у которого умер хозяин
В пермском цирке начинаются представления шоу Артура и Карины Багдасаровых «Планета 13»
В Перми волонтеры выйдут на поиски 73-летнего пенсионера
В Перми почти 500 человек стали донорами для пострадавших в ДТП с автобусом №53
В Прикамье пройдет день бесплатных экскурсий
В Перми состоится лекция-дискуссия «Пить или не пить? Вот в чем вопрос!»
В Перми осудили мужчину за кражу ноутбуков
В социальных учреждениях Перми начался отопительный сезон
В Перми открылась экспозиция «История пермской школы»
В Перми объявили сбор на поиски 38-летнего мужчины в серой спецовке