"Королева". Пользователи соцсетей восхитились снимком Марины Федункив в красном платье с вырезом
Пост набрал больше 70 тысяч лайков
Фото: страница в Instagram актрисы
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Марина Федункив - популярная актриса, сыгравшая в сериале «Реальные пацаны» маму Коляна, покорила подписчиков фото в красном платье с шикарным декольте. Также пользователи социальных сетей восхищались голыми ножками актрисы.
"Королева". Пользователи соцсетей восхитились снимком Марины Федункив в красном платье с вырезом
Поклонники закидали Марину восторженными комментариями:
- Королева!
- Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне!
- Вы великолепны!
- Мама Коляна прям секси!
- Шикарная женщина!
- Марина, ты БОГИНЯ!
Пост набрал больше 70 тысяч лайков и 835 комментариев.
ИСТОЧНИК KP.RU