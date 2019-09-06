Правительство Прикамья подготовило законопроект об отмене двойной платы за мусор

СЕГОДНЯ 13:37 2019-09-06T13:37:57+03:00

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В региональном парламенте члены постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского края обсудили законопроект, который в ближайшее время краевое правительство собирается внести в Законодательное собрание. Речь в нем идет об освобождении от двойной платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов тех индивидуальных предпринимателей (ИП) и некоммерческих организаций (НКО), которые зарегистрированы в жилых помещениях многоквартирных домов.

Подготовить такой законопроект губернатор Прикамья Максим Решетников поручил заместителю председателя правительства Антону Удальеву на заседании правительства 4 сентября.

В пятницу, 6 сентября, его обсудили в стенах Заксобрания.

- На сегодняшний день мы получили ситуацию, которая не в полной мере урегулирована федеральным законодательством. Существует категория предпринимателей, который зарегистрированы по месту жительства и осуществляют свою деятельность только по месту жительства. Однако формально с точки зрения федерального законодательства все ИП должны платить и как физические и как юридические лица, - отметил Антон Удальев.

По словам зампреда Правительства, без каких-либо дополнительных нормативных актов на уровне Правительства освободить ИП от двойной платы за ТКО невозможно.

- Мы получили более 10 тысяч обращений от индивидуальных предпринимателей, - сообщил членам рабочей группы Антон Удальев. - Они справедливо обращают внимание на то, что вынуждены платить дважды за вывоз отходов - как физические лица, и как предприниматели. При этом многие в процессе своей деятельности вовсе не генерируют никакого мусора, как, например, специалисты IT-технологий. В таком же положении оказываются и многие некоммерческие организации. К примеру, те, кто занимаются поиском людей, делают это вовсе не в квартирах. Поэтому мы предложили определить те категории ИП и НКО, которые стоит освободить от двойной платы за вывоз отходов.

Председатель рабочей группы, председатель комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Виктор Плюснин пообещал, что депутаты обсудят законопроект, когда он поступит в Заксобрание.

- Мы должны поддержать самозанятых и подумать над тем, как исключить необоснованное взимание платы с них, - подчеркнул он. – Но надо посмотреть, соответствует ли предложенный законопроект федеральному законодательству?

- Пока мы не нашли в федеральном законодательстве упоминаний о том, что регионы обладают правом отменять индивидуальным предпринимателям плату за вывоз твердых бытовых отходов, хотя они вправе устанавливать льготные тарифы на вывоз мусора, - сообщили представители аналитического управления Законодательного собрания.

Представители краевой Прокуратуры также отметили, что ни в 184-фз, ни в 89-фз не предусмотрено право субъекта на освобождение отплаты за произведенные физическими лицами и предпринимателями отходы.

- Закон четко говорит о платности предоставляемых услуг. Может быть, стоит пойти именно по пути определения льготных тарифов для таких категорий ИП и НКО, снизив их до минимума? Путь он будет меньше на 99 процентов, пусть он будет 1 процент, но это будет льготный тариф, – предложили представители надзорного органа.

Члены рабочей группы предложили доработать законопроект перед его внесением в Законодательное собрание с учетом прозвучавших мнений и замечаний.

- Мы понимаем, что закон нуждается в серьезной доработке, - подчеркнул Антон Удальев. – И рассчитываем на помощь депутатского корпуса.

ИСТОЧНИК KP.RU