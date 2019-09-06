Забастовки нет. Оксана Мелехова встретилась с врачами пермской больницы № 6

СЕГОДНЯ 12:58 2019-09-06T13:00:40+03:00

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На днях появилась информация о том, что в пермской больнице № 6 началась забастовка. Между тем, в минздраве эту информацию опровергли.

- Больница работает в штатном режиме, медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме, - сообщили в пресс-службе ведомства. - 6 августа состоялась плановая рабочая встреча министра здравоохранения Оксаны Мелеховой и коллектива больницы.

На встрече обсуждали вопросы ремонта, строительство нового корпуса, начисления заработной платы врачам, а также дефицита кадров.

- По итогам встречи главному врачу Виктору Гневашеву даны поручения проверить алгоритм начисления зарплат, - сообщили в пресс-службе. - Кроме того, был составлен протокол, в соответствии с которым запланирована повторная встреча и контроль исполнения поручений.

В пресс-службе заметили, что больницу часто проверяет трудовая инспекция. Средняя зарплата врача составляет 51 170 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU