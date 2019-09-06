2019-09-06T13:01:59+03:00
Звезды

"Он мечтает стать футболистом". Антоха из "Реальных пацанов" просит помочь мальчику, у которого ноги разной длины

Одна нога короче другой на 28 сантиметров
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Популярный актер Антон Богданов, исполнитель одной из главных ролей в известном сериале «Реальные пацаны» просит помочь 11-летнему мальчику.

Главная мечта Ильи Тенишева - стать футболистом, но мечта так и останется мечтой, если не сделать операцию. У Ильи одна нога короче другой на 28 сантиметров. Сейчас Илья ходит и играет в футбол с помощью специального протеза, но он до сих пор верит в чудо.

antonbogdanovantonbogdanov
Антоха из "Реальных пацанов" просит помочь мальчику, у которого ноги разной длины
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- Илюха хочет играть в футбол, быть как ВСЕ дети, нормально жить, нормально ходить. Это возможно только в США, делает такие операции только один доктор. Спасительная операция должна пройти 17 сентября. Уже очень скоро. Стоит такая операция по удлинению ноги - 9,5 миллионов рублей. Не хватает - 5 миллионов, - написал Антон Богданов.

Все данные и реквизиты указаны на личной странице Антона Богданова в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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