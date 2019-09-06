2019-09-06T13:42:41+03:00
Происшествия

В Перми пенсионер заступился за жену и убил сына

Мужчину осудили на 6 лет
Лилия Абибулаева
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Фото: ГУ МВД по Пермскому краюФото: ГУ МВД по Пермскому краю
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Суд Индустриального района признал виновным 63-летнего местного жителя в убийстве собственного сына. Пенсионер задушил 35-летнего мужчину

Конфликт между родственниками произошел в апреле 2019. 35-летний пермяк после распития спиртных напитков несколько раз ударил мать. Глава семейства заступился за жену и задушил сына.

63-летнего пермяка задержали и доставили в отдел полиции. В ходе следствия выяснилось, что сын не раз нападал на отца и мать. 35-летний мужчина нигде не работал и избивал родителей. Однако родители не обращались в полицию.

Суд приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья избил топором своего знакомого. Между ними произошла ссора. Гость, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры начал избивать знакомого сначала тростью, а потом топором. Злоумышленник бил по различным частям тела и по голове

ИСТОЧНИК KP.RU

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