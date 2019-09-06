В Перми временно перекроют движение по улице Лодыгина

СЕГОДНЯ 12:07 2019-09-06T12:07:55+03:00

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В Свердловском районе Перми на несколько дней перекроют движение по улице Лодыгина.

- С 24:00 6 сентября до 05:00 9 сентября в связи с выполнением аварийно-восстановительных работ на тепловой сети будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Лодыгина в районе домов №5 и №6 по улице Лодыгина, - сообщили в администрации Перми.

Также пермяков просят обратить внимание на то, что из-за перекрытия изменится движение общественного транспорта.

Автобусы №50 «улица Гусарова – станция «Пермь-2» и №63 «микрорайон Крохалева – площадь Восстания». Они будут перенаправлены на улицу Солдатова, с организацией посадки/высадки пассажиров на остановочных пунктах «улица Муромская», «магазин «Детский мир», «микрорайон Краснова», «улица Моторостроителей», а также на временных остановочных пунктах в районе домов №21 и №53 по улице Солдатова.

Напомним, ранее мы писали о том, что в выходные три района Перми останутся без воды.

ИСТОЧНИК KP.RU