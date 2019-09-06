«Он плачет от тоски». Волонтеры ищут дом 16-летнему коту, у которого умер хозяин

СЕГОДНЯ 11:12 2019-09-06T12:01:06+03:00

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16 лет Пушок жил в теплой квартире с любящим хозяином. Но случилась беда, и старенький котик остался один. Хозяин Пушка умер, а кота сдали в приют.

Из-за возраста у Пушка есть небольшие проблемы со здоровьем. Волонтеры подлечили его, как могли. Никакого лечения ему сейчас не требуется, только специальный корм «Renal» для поддержания здоровья. Единственное, что не смогли починить зоозащитники - это разбитое сердце кота.

Фото: прию "Матроскин"

Пушок сидит в клетке и со слезами на глазах смотрит, как забирают других котов, а от него все отворачиваются. Волонтеры надеются, что Пушок обязательно найдет дом и нового хозяина, которому он будет дарить тепло, любовь и ласку

Напомним, ранее мы писали о том, что волонтеры рассказали о судьбе 18-летнего кота, которого оставила в приюте хозяйка.

ИСТОЧНИК KP.RU