«Он плачет от тоски». Волонтеры ищут дом 16-летнему коту, у которого умер хозяин
16 лет Пушок жил в теплой квартире с любящим хозяином. Но случилась беда, и старенький котик остался один. Хозяин Пушка умер, а кота сдали в приют.
Из-за возраста у Пушка есть небольшие проблемы со здоровьем. Волонтеры подлечили его, как могли. Никакого лечения ему сейчас не требуется, только специальный корм «Renal» для поддержания здоровья. Единственное, что не смогли починить зоозащитники - это разбитое сердце кота.
Фото: прию "Матроскин"
Пушок сидит в клетке и со слезами на глазах смотрит, как забирают других котов, а от него все отворачиваются. Волонтеры надеются, что Пушок обязательно найдет дом и нового хозяина, которому он будет дарить тепло, любовь и ласку
Напомним, ранее мы писали о том, что волонтеры рассказали о судьбе 18-летнего кота, которого оставила в приюте хозяйка.
ИСТОЧНИК KP.RU