В Перми волонтеры выйдут на поиски 73-летнего пенсионера

СЕГОДНЯ 10:47 2019-09-06T10:47:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Сергей Дымов ушел из дома днем 24 августа в лес в микрорайоне Южный, до сих пор о местонахождении пенсионера ничего неизвестно. Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщили, что мужчина нуждается в медицинской помощи. Сергей страдает диабетом, ишемической болезнью сердца

Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой объявили срочный сбор на поиски пропавшего 73-летнего Сергея Дымова.

Встреча запланирована на 7 сентября в 10:00 у дома 130 на улице Лихвинская.

Приметы пропавшего: на вид 70 лет, рост 170-175см, плотного телосложения, глаза светлые, волосы седые коротки.

Был одет: серая куртка, рубашка серо-белая в клетку, черные спортивные штаны, черные калоши.

Если вы хотите принять участие в поисках, сообщите по телефонам: 89026308082, 89082422622

Если вы видели Сергея Дымова, просьба сообщить по телефонам: 2044904 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU