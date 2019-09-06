В пермском цирке начинаются представления шоу Артура и Карины Багдасаровых «Планета 13»

СЕГОДНЯ 10:49 2019-09-06T10:49:38+03:00

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С 14 сентября в пермском цирке стартуют представления нового шоу Артура и Карины Багдасаровых «Планета 13». Гастроли продлятся до 13 октября.

Участники телепроектов «Битва экстрасенсов», «Большие гонки», «Цирк со звездами» приготовили для вас много потрясающих воображение номеров. Что ожидает зрителей? Захватывающие трюки гимнастов и акробатов, клоуны, иллюзионисты! А также гвоздь программы - экстремальная работа с тиграми.

Отметим, что представления будут проходить только в субботу и воскресенье. Продолжительность каждого - 2 часа 30 минут.

Дети до 5 лет могут проходить на шоу бесплатно, без предоставления отдельного места, но при предъявлении документа подтверждающего возраст. Справки по телефонам: 8 919 70 79 087, 8 (342) 260-48-87