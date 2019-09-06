В Перми почти 500 человек стали донорами для пострадавших в ДТП с автобусом №53

СЕГОДНЯ 10:25 2019-09-06T10:25:27+03:00

Изменить размер текста: A A

После страшной аварии в больницы Перми госпитализировали 35 человек. Сейчас в медучреждениях находятся 8 пассажиров. состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное и средней тяжести, один пациент находится в тяжелом состоянии.

В течение первой недели после аварии 478 пермяков сдали кровь для пострадавших пассажиров. По данным краевого минздрава, всего перелили 20 литров крови. Рекордное количество обратившихся зафиксировано 24 августа, в «Субботу донора».

Напомним, ранее мы писали о том, что волонтеры просят перевести одинокую бабушку в дом престарелых. Зоя Александровна ветеран труда, поэтому внуку было, чем поживиться. Молодой человек приходил раз в месяц, приносил пакет продуктов, забирал пенсию и пропадал до следующей пенсии. Через некоторое время бабушку забрали в больницу для обследования. Сейчас, спустя почти 9 месяцев, волонтеры просят перевести Зою Александровну в дом престарелых из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU