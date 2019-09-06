2019-09-06T09:17:16+03:00
Общество

В социальных учреждениях Перми начался отопительный сезон

9 сентября тепло начнут давать в жилые дома
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Перми раньше срока начался отопительный сезон. С 5 сентября в школы, детские сады и больницы постепенно подается тепло. Дмитрий Самойлов дал поручение не ждать, пока температура опустится до +8 градусов.

Глава города отметил, что после дождливого лета в жилых домах и в учреждениях социальной сферы сохраняется высокая влажность. Дома необходимо заранее просушить, чтобы подготовиться к холодам.

Подача тепла в социальный учреждения уже началась, но полностью отопление будет включаться постепенно.

- Запуск тепла в городе происходит не одномоментно. Ход подключения зависит от неоднородного рельефа города: городские улицы «спускаются» к Каме, и для создания гидравлических и тепловых режимов для зданий в нижней части Перми потребуется больше времени, - отметили в пресс-службе администрации

ИСТОЧНИК KP.RU

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