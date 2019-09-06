В Перми объявили сбор на поиски 38-летнего мужчины в серой спецовке
38-летний Валерий Яскевич пропал месяц назад. 4 августа он вышел из дома по адресу Полтавская, 9. С тех пор родные ничего не слышали о нем. Поисковики сообщили, что Валерий нуждается в медицинской помощи.
Рост пропавшего - 176 сантиметров, он среднего телосложения, волосы рыжие, глаза карие. Он был одет в спецовку серого цвета, полосатую черно-белую футболку, на ногах - зеленые резиновые сапоги, на голове - синяя кепка с надписью «Россия». На левом плече нанесена татуировка.
Очередной сбор на поиски состоится 7 сентября в 12:00, около Детского дома культуры им. С. М. Кирова.
Волонтеры поискового отряда "Поиск пропавших детей" просят взять с собой отпугиватель от собак.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Валерия Яскевича, просят сообщить по телефону 02
ИСТОЧНИК KP.RU