В Перми объявили сбор на поиски 38-летнего мужчины в серой спецовке

СЕГОДНЯ 08:35 2019-09-06T08:35:48+03:00

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38-летний Валерий Яскевич пропал месяц назад. 4 августа он вышел из дома по адресу Полтавская, 9. С тех пор родные ничего не слышали о нем. Поисковики сообщили, что Валерий нуждается в медицинской помощи.

Рост пропавшего - 176 сантиметров, он среднего телосложения, волосы рыжие, глаза карие. Он был одет в спецовку серого цвета, полосатую черно-белую футболку, на ногах - зеленые резиновые сапоги, на голове - синяя кепка с надписью «Россия». На левом плече нанесена татуировка.

Очередной сбор на поиски состоится 7 сентября в 12:00, около Детского дома культуры им. С. М. Кирова.

Волонтеры поискового отряда "Поиск пропавших детей" просят взять с собой отпугиватель от собак.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Валерия Яскевича, просят сообщить по телефону 02

ИСТОЧНИК KP.RU