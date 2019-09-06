2019-09-06T08:24:44+03:00
Общество

В Перми башенный кран признали опасным для граждан

В ходе проверки выявили 47 грубых нарушений
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району поступило постановление Ростехнадзора о приостановлении деятельности башенного крана на улице Пушкарская.

В ходе проверки специалисты обнаружили 47 нарушений. Кран признали опасным для жизни и здоровья граждан. За административное нарушение организации назначено наказание в виде приостановления работы на 90 суток.

Напомним, ранее мы писали о том, что в компании в Прикамье незаконно работали 8 мигрантов. В Пермском крае по решению суда приостановлена деятельность ООО «ОНИКС». Руководство компании незаконно привлекло 8 трудовых мигрантов из Республики Таджикистан к ликвидации последствий разлива нефти на территории предприятия. Выполняя решение суда приставы опечатали двери предприятия, а руководителя предупредили об административной и об уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и злостное неисполнение решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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