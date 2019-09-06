2019-09-06T07:49:40+03:00
Происшествия

В Перми иномарка сбила 11-летнюю школьницу

Девочка переходила дорогу по «зебре»
Лилия Абибулаева
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Фото: ГУ МВД по Пермскому краюФото: ГУ МВД по Пермскому краю
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В Орджоникидзевском районе Перми произошло ДТП с участием несовершеннолетнего ребенка. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла по вине 51-летнего пермяка.

По предварительной информации, двигаясь по Веденеева водитель автомобиля «Сузуки Гранд Витара» сбил 11-летнюю школьницу. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девочка получила перелом ноги. С травмой ее отправили в больницу.

По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования. Также установлено, что ранее водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Напомним, ранее мы писали о том, что в лобовом столкновении на трассе в Прикамье погиб 81-летний мужчина. По предварительной информации, 81-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 превысил допустимую скорость, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус».

ИСТОЧНИК KP.RU

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