В Перми иномарка сбила 11-летнюю школьницу
В Орджоникидзевском районе Перми произошло ДТП с участием несовершеннолетнего ребенка. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла по вине 51-летнего пермяка.
По предварительной информации, двигаясь по Веденеева водитель автомобиля «Сузуки Гранд Витара» сбил 11-летнюю школьницу. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП девочка получила перелом ноги. С травмой ее отправили в больницу.
По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования. Также установлено, что ранее водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
Напомним, ранее мы писали о том, что в лобовом столкновении на трассе в Прикамье погиб 81-летний мужчина. По предварительной информации, 81-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 превысил допустимую скорость, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус».
ИСТОЧНИК KP.RU