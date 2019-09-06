"Внук отбирал всю пенсию". Волонтеры просят перевести одинокую бабушку в дом престарелых

СЕГОДНЯ 07:19 2019-09-06T07:53:36+03:00

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Грязь, полная антисанитария, мухи, отсутствие еды и воды…В таких условиях волонтеры нашли 74-летнюю Зою Александровну. И ведь у бабушки есть родственники. Внук-пьяница приходил и забирал у бабушки пенсию. Зоя Александровна ветеран труда, поэтому внуку было, чем поживиться. Молодой человек приходил раз в месяц, приносил пакет продуктов, забирал пенсию и пропадал до следующей пенсии.

Волонтеры помогли, как могли: прибрались в доме, принесли теплые вещи, обогреватель и еду. Через некоторое время бабушку забрали в больницу для обследования.

Сейчас, спустя почти 9 месяцев, волонтеры просят перевести Зою Александровну в дом престарелых из больницы. Скоро у бабушки юбилей - 75 лет - она хотела бы встретить его в нормальных условиях, среди новых друзей.

- Наши ребята навестили Зою Александровну в больнице. С ней все хорошо! Только тяжело находится столько времени в таком тяжелом отделении, - пишут волонтеры. - Бабушка хочет в дом престарелых, там новые знакомства, общение.

ИСТОЧНИК KP.RU