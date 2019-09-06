"Внук отбирал всю пенсию". Волонтеры просят перевести одинокую бабушку в дом престарелых
Грязь, полная антисанитария, мухи, отсутствие еды и воды…В таких условиях волонтеры нашли 74-летнюю Зою Александровну. И ведь у бабушки есть родственники. Внук-пьяница приходил и забирал у бабушки пенсию. Зоя Александровна ветеран труда, поэтому внуку было, чем поживиться. Молодой человек приходил раз в месяц, приносил пакет продуктов, забирал пенсию и пропадал до следующей пенсии.
Волонтеры помогли, как могли: прибрались в доме, принесли теплые вещи, обогреватель и еду. Через некоторое время бабушку забрали в больницу для обследования.
Сейчас, спустя почти 9 месяцев, волонтеры просят перевести Зою Александровну в дом престарелых из больницы. Скоро у бабушки юбилей - 75 лет - она хотела бы встретить его в нормальных условиях, среди новых друзей.
- Наши ребята навестили Зою Александровну в больнице. С ней все хорошо! Только тяжело находится столько времени в таком тяжелом отделении, - пишут волонтеры. - Бабушка хочет в дом престарелых, там новые знакомства, общение.
ИСТОЧНИК KP.RU