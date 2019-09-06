В выходные три района Перми останутся без воды
В субботу, 7 сентября, воды не будет в трех районах Перми. Это связано с планово-ремонтными работами.
Так, в Свердловском районе с 9:30 до 19:30 придется запастись водой жителям домов по следующим адресам:
-Комсомольский проспект, 77
-Куйбышева, 86, 88,
-Соловьева, 11, 9, 9а,
- Юрия Смирнова, 10
В Орджоникидзевском районе из-за планово-ремонтные работы на Лянгасова, 69а воды не будет
с 9:00 до 19:00 по адресам:
-Краснослудская, 13, 17, 4, 5, 8, 9,
- Курашимская, 35,
- Лянгасова, 67, 67а, 69а
- Усинская, 36.
С 9:00 7 сентября до 9:00 8 сентября отключат воду в домах по адресам:
Улица Ким, 101, 74а, 78, 83, 91, 93, 93а, 95, 97, 99.
В это время пройдут планово-ремонтные работы на Ким, 78а.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми депутаты взяли под контроль благоустройство дворов. Они отметили, что если денег из федеральной программы будет недостаточно, добавят из депутатской
ИСТОЧНИК KP.RU