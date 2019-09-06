2019-09-06T06:45:14+03:00
Общество

В выходные три района Перми останутся без воды

Отключение произойдет из-за планово-ремонтных работ
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В субботу, 7 сентября, воды не будет в трех районах Перми. Это связано с планово-ремонтными работами.

Так, в Свердловском районе с 9:30 до 19:30 придется запастись водой жителям домов по следующим адресам:

-Комсомольский проспект, 77

-Куйбышева, 86, 88,

-Соловьева, 11, 9, 9а,

- Юрия Смирнова, 10

В Орджоникидзевском районе из-за планово-ремонтные работы на Лянгасова, 69а воды не будет

с 9:00 до 19:00 по адресам:

-Краснослудская, 13, 17, 4, 5, 8, 9,

- Курашимская, 35,

- Лянгасова, 67, 67а, 69а

- Усинская, 36.

С 9:00 7 сентября до 9:00 8 сентября отключат воду в домах по адресам:

Улица Ким, 101, 74а, 78, 83, 91, 93, 93а, 95, 97, 99.

В это время пройдут планово-ремонтные работы на Ким, 78а.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми депутаты взяли под контроль благоустройство дворов. Они отметили, что если денег из федеральной программы будет недостаточно, добавят из депутатской

ИСТОЧНИК KP.RU

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