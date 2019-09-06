Жители Перми создали петицию против вырубки деревьев на Комсомольском проспекте
Пермские активисты собирают подписи против вырубки лип на Комсомольском проспекте. По мнению общественных деятелей, липовая аллея на Комсомольском проспекте - символ Перми и нельзя ее уничтожать.
- Мы выражаем свое возмущение и обеспокоенность ситуацией, которая сложилась при реализации муниципального контракта по капитальному ремонту Комсомольского проспекта, - пишут активисты. - Мы требуем прекратить любые работы до выполнения комплексной экспертизы проекта с участием профильных специалистов. Провести реабилитационные мероприятия по поврежденным деревьям. Разработать и принять необходимые нормативные акты, которые закрывают пробелы в системе муниципальных нормативных актов в части содержания и охраны растений.
Также пермяки предложили создать общественный совет при главе города для обсуждения проектов благоустройства.
На данный момент петиция собрала 553 голоса.
ИСТОЧНИК KP.RU