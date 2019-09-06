Жители Перми создали петицию против вырубки деревьев на Комсомольском проспекте

СЕГОДНЯ 06:26 2019-09-06T06:26:10+03:00

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Пермские активисты собирают подписи против вырубки лип на Комсомольском проспекте. По мнению общественных деятелей, липовая аллея на Комсомольском проспекте - символ Перми и нельзя ее уничтожать.

- Мы выражаем свое возмущение и обеспокоенность ситуацией, которая сложилась при реализации муниципального контракта по капитальному ремонту Комсомольского проспекта, - пишут активисты. - Мы требуем прекратить любые работы до выполнения комплексной экспертизы проекта с участием профильных специалистов. Провести реабилитационные мероприятия по поврежденным деревьям. Разработать и принять необходимые нормативные акты, которые закрывают пробелы в системе муниципальных нормативных актов в части содержания и охраны растений.

Также пермяки предложили создать общественный совет при главе города для обсуждения проектов благоустройства.

На данный момент петиция собрала 553 голоса.

ИСТОЧНИК KP.RU