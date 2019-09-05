Жителю Прикамья пришлось заплатить 1.3 миллиона за то, что он сжигал и закапывал мусор

СЕГОДНЯ 17:18 2019-09-05T17:18:36+03:00

Но его все равно будут судить

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Житель Чайковского не вывозил накопившийся бытовой мусор на несанкционированную свалку, он решил, что будет его сжигать и закапывать в земле. За что и поплатился.

После поступившей жалобы работники прокуратуры провели проверку. Они выяснили, что участок, на котором производилась подобная утилизация мусора, относится к землям сельхозназначения и принадлежит муниципалитету. И пришли к выводу, что плодородный слой почвы при этом был поврежден.

Ущерб для земли эксперты оценили в 1 миллион 300 тысяч рублей. Против частника возбудили уголовное дело по статье о прочее земель. Максимальное наказание по ней – исправительные работы на срок до двух лет.

Чтобы избежать слишком сурового наказания, обвиняемый решил заплатить за испорченную землю.

- Он причинил вред природной среде в виде уничтожения плодородного слоя почвы и нанес материальный ущерб в сумме более 1,3 миллиона рублей собственнику участка - Чайковскому городскому округу, - сообщили в краевой прокуратуре. - В ходе расследования уголовного дела обвиняемый возместил ущерб, произвел рекультивацию загрязненного земельного участка. Уголовное дело направлено в Чайковский городской суд Пермского края.

ИСТОЧНИК KP.RU