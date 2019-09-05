Японцы установят в Перми «умные светофоры»

СЕГОДНЯ 16:24 2019-09-05T16:24:21+03:00

Светофоры останутся прежними, но управлять ими будут по-новому.

Они будут управлять транспортным потоком в зависимости от загруженности дорог

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Если быть точными, новшеством здесь будут являться не сами светофоры, а датчики и японское программное обеспечение «Artemis». Они должны будут отслеживать интенсивность транспортных потоков в различных местах города и менять режим работы светофоров так, чтобы разгрузить пробки, перенаправляя транспорт.

Такую систему японцы уже опробовали в Москве, Воронеже, Санкт-Петербурге и Владивостоке.

Теперь в пилотный проект войдут Пермь, Ижевск, Тюмень, Екатеринбург, Липецк и Гатчина.

По сообщению агентства ТАСС, такая договоренность была достигнута между японской и российской стороной на 5 Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев в ходе Восточного экономического форума.

- Это достаточно интересная тема, решающая вопрос заторов на транспортных магистралях в наших крупных городах, - передает агентство слова министра.

Правда, в Воронеже этим летом установленную японскую систему отключили, и перевели светофоры на прежний режим работы. Власти города объяснили это необходимостью замены некачественных опор, на которых были установлены датчики. По версии автомобилистов-общественников, программа просто сошла с ума оттого, что воронежские водители в часы пик могли ехать в пять рядов там, где только три полосы движения.

ИСТОЧНИК KP.RU