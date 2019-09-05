Японцы установят в Перми «умные светофоры»
Если быть точными, новшеством здесь будут являться не сами светофоры, а датчики и японское программное обеспечение «Artemis». Они должны будут отслеживать интенсивность транспортных потоков в различных местах города и менять режим работы светофоров так, чтобы разгрузить пробки, перенаправляя транспорт.
Такую систему японцы уже опробовали в Москве, Воронеже, Санкт-Петербурге и Владивостоке.
Теперь в пилотный проект войдут Пермь, Ижевск, Тюмень, Екатеринбург, Липецк и Гатчина.
По сообщению агентства ТАСС, такая договоренность была достигнута между японской и российской стороной на 5 Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев в ходе Восточного экономического форума.
- Это достаточно интересная тема, решающая вопрос заторов на транспортных магистралях в наших крупных городах, - передает агентство слова министра.
Правда, в Воронеже этим летом установленную японскую систему отключили, и перевели светофоры на прежний режим работы. Власти города объяснили это необходимостью замены некачественных опор, на которых были установлены датчики. По версии автомобилистов-общественников, программа просто сошла с ума оттого, что воронежские водители в часы пик могли ехать в пять рядов там, где только три полосы движения.
ИСТОЧНИК KP.RU