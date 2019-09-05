В Прикамье легковушка столкнулась с грузовиком

СЕГОДНЯ 15:16 2019-09-05T15:16:31+03:00

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Авария произошла 3 сентября на трассе Горнозаводск-Пашия. 26-летний водитель автомобиля «KIA» врезался в грузовик.

По предварительной информации ОГИБДД по Горнозаводскому району, водитель иномарки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где толкнулся с грузовиком «МАН».

В результате аварии пострадал 26-летний мужчина - водитель легковушки. С травмами его отправили в больницу. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье в ДТП пострадали два человека. На трассе Горнозаводск- граница Свердловской области произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Водитель легковушки не справился с управлением. Как сообщили в ОГИБДД по Гонозаводскому городскому округу, в 12:30 60-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет. Машина перевернулась.

ИСТОЧНИК KP.RU