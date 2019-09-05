В Прикамье мужчина выращивал на огороде коноплю

СЕГОДНЯ 14:50 2019-09-05T14:50:07+03:00

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В Пермском крае житель поселка Зюкайка выращивал коноплю на приусадебном участке. Также оперативники нашли 700 граммов марихуаны.

Полицейские задержали 31-летнего жителя поселка Зюкайка. На огороде у мужчины нашли 27 кустов конопли. При осмотре участка задержанного оперативники нашли в ограде дома картонную коробку, в которой было вещество растительного происхождения. Экспертиза подтвердила, что это марихуана. Всего в коробке было 700 граммов. «Урожай» у мужчины изъяли, а в отношении него возбудили уголовное дело.

Напомним, ранее мы писали о том, что жителя Прикамья осудили за хранение и продажу наркотиков. В ходе осмотра в доме злоумышленника был найден пакет с наркотическим средством. Полимерный пакет нашли на заднем дворе дома в поленнице для дров. В упаковке было 7 граммов вещества. Мужчина приобретал марихуану и хранил ее в своей квартире.

ИСТОЧНИК KP.RU