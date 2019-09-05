Ресторан «Причал№5» в Перми работает последнюю неделю

СЕГОДНЯ 14:33 2019-09-05T14:33:16+03:00

О планах на будущий год ничего неизвестно

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Ресторан «Причал№5» на пермской набережной проработает до конца текущей недели. Об этом сообщает издание «Business Class».

Руководство ресторана объявило о закрытии заведения в этом сезоне. Плавучий ресторан проработает до конца текущей недели. Однако будет ли «Причал №5» работать в следующем году, пока не сообщается.

В июне ресторан был закрыт судебными приставами, но руководство смогло оспорить закрытие в суде.

Напоним, ранее мы писали о том, что за две недели до запуска прямого рейса из Перми в Прагу продано почти 400 билетов. Через две недели начнет действовать прямое сообщение между Пермью и Прагой. Уже продано почти 400 билетов. Начиная с 18 сентября, рейсы Пермь - Прага будут осуществляться два раза в неделю, по средам и субботам. Авиакомпания планирует использовать три типа самолетов: А319 на 150 кресел, А320 на 162 кресла или А321 на 220 кресел.

ИСТОЧНИК KP.RU