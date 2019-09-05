2019-09-05T14:20:08+03:00
Общество

Картофель размером с перепелиное яйцо. Жители Прикамья жалуются на скудный из-за плохой погоды урожай

Например, по Коми-Пермяцкому округу заготовлено кормов 71% от плана
Елена КОНОВА
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Пермского края жалуются на скудный урожай лета 2019. Как сообщает портал "Вести-Пермь", у некоторых дачников картофель уродился размером с перепелиное гнездо.

- Урожая совершенно нет, - пожаловалась в разговоре с корреспондентом жительница Коми-округа. - Все затопило. Лук домой принесла, феном сушила, и он весь сгнил, даже не стали картошку копать.

А другие переживают - картофель хоть и крупный, но очень быстро гниет.

- Так, по Коми-Пермяцкому округу заготовлено кормов 71% от плана, - сообщает портал. - С зерновыми культурами цифры не радуют. В ближайшие дни ожидают сухую погоду, поэтому все силы брошены на уборку зерновых.

Напомним, что после дождливого и холодного лета нас ожидает теплое "бабье лето". Синоптики прогнозируют, что до середины сентября в Пермском крае установится сухая погода с температурой воздуха до 23 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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