2019-09-05T14:07:32+03:00
Общество

Депутаты Пермской городской думы обсудили программу экономического развития города

Чиновники рассмотрели представленные программы на ближайшие три года
Лилия Абибулаева
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Фото: Пермская городская думаФото: Пермская городская дума
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В Перми состоялся круглый стол по рассмотрению проектов постановлений администрации о муниципальных программах «Экономическое развитие» и «Управление муниципальным имуществом» на 2019-2023 годы.

Начальник департамента экономики и промышленной политики администрации города Перми Александр Кузнецов рассказал, что программа предусматривает оптимизацию размещения производственных объектов, формирование комфортной деловой среды для развития и ведения бизнеса, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, и инновационного предпринимательства, а также обеспечение жителей города услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, местами массового отдыха у воды.

Одним из итогов программы будет увеличение заработной платы. Также в рамках программы к 2023 году планируется окончательно решить вопрос с размещением рекламных конструкций, нестационарных торговых объектов, автостоянок открытого типа на территории города Перми. Кроме того, будет выделено дополнительное финансирование на проведение ярмарочных мероприятий и закупку оборудования.

Однако, по мнению депутатов, программу необходимо доработать, так как представленные в проекте общие показатели не дают возможность детально оценить экономику и просчитать все возможные риски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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