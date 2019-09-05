В Перми пропал 43-летний мужчина

СЕГОДНЯ 13:58 2019-09-05T13:58:29+03:00

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В Перми разыскивают 43-летнего Игоря Бурдина. В понедельник, 26 августа, рано утром мужчина вышел из дома в селе Гамово и до сих пор не вернулся. Родственники забили тревогу и обратились к пермякам за помощью.

Приметы 43-летнего Игоря Бурдина: рост 176 см, волосы русые, глаза серые.

Был одет: джинсовый темно-синий костюм, черная куртка, бейсболка темно-синяя, черные кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, сообщите по телефонам: 89027931054, 89120619931

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье разыскивают 32-летнего отца троих детей. В Пермском крае пропал 32-летний Максим Зорин. 22 августа мужчина ушел из дома в городе Чусовой и больше на связь не выходил. Сотовый телефон Максима не отвечает. До сегодняшнего дня о местоположении ничего неизвестно. Родственники забили тревогу и обратились за помощью к жителям края, а также сообщили в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU