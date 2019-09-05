В Перми депутаты взяли под контроль благоустройство дворов

СЕГОДНЯ 13:44 2019-09-05T13:44:00+03:00

Чиновники отметили, что если денег из федеральной программы будет недостаточно, добавят из депутатской

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Депутаты Пермской городской думы взяли под контроль благоустройство дворов в Перми. Арсен Болквадзе и Ирина Горбунова отчитались о состоянии дворовых территорий в их округах.

Так, во дворах домов по улице Петрозаводская, 10, улице Автозаводская 27/1, 27/2 и 27/3 отремонтирован и заасфальтирован тротуар, завершаются работы по установке нового асфальта на проезжей части. Также отремонтировали дворы в микрорайоне Садовый. На улице Юрша, 9, 9А и 5 появилась асфальтированная дорога, во дворе ул. Пушкарская, 100 установлена детская площадка, а на Бульваре Гагарина, 107/7 оборудованы пешеходные дорожки.

- На благоустройство дворов из федерального и городского бюджетов было потрачено более 18 миллионов рублей. Наша задача была - сделать все по максимуму. Если по федеральной программе для комплексного благоустройства двора средств не достаточно, мы добираем из депутатской программы. Главное, достичь результата – создать для граждан комфортные условия жизни, - отметила Ирина Горбунова.

ИСТОЧНИК KP.RU