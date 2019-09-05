2019-09-05T12:26:45+03:00
Происшествия

На трассе в Прикамье в ДТП пострадали два человека

Авария произошла 3 сентября
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: ОГИБДД по Гонозаводскому городскому округу,Фото: ОГИБДД по Гонозаводскому городскому округу,
Изменить размер текста:

На трассе Горнозаводск- граница Свердловской области произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Водитель легковушки не справился с управлением.

Как сообщили в ОГИБДД по Гонозаводскому городскому округу, в 12:30 60-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет. Машина перевернулась.

В результате аварии и сам водитель, и 45-летний пассажир получили травмы. Их отправили в больницу. Автомобиль превратился в металлолом.

Напомним, ранее мы писали о том, что в лобовом столкновении на трассе в Прикамье погиб 81-летний мужчина. В Пермском крае около деревни Кипчак Куединского района произошла страшная авария. Лоб в лоб столкнулись автомобили ВАЗ-21074 и «Лада Ларгус». Как сообщили в ОГИБДД по Куединскому району, ДТП произошло на трассе Куеда-ЗГКЗ в 15:40 3 сентября. По предварительной информации, 81-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 превысил допустимую скорость, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
7 сентября в Перми состоятся экскурсии в загородный поселок «Троицкая усадьба»
За две недели до запуска прямого рейса из Перми в Прагу продано почти 400 билетов
В Прикамье осудили мужчину и женщину за ограбление пенсионера
В компании в Прикамье незаконно работали 8 мигрантов
На улице Пушкарской в Перми начали укладывать асфальт
ВТБ и Российский экспортный центр запустили акселератор для бизнеса
Пермяк с ножом напал на 60-летнюю женщину
«Разгильдяйство и пофигизм». Дмитрий Самойлов прокомментировал начало реконструкции Героев Хасана
В выходные в Перми пройдет фестиваль «Место силы»
«Уже 2 часа стоим». В Перми из-за ремонта улицы Героев Хасана образовалась огромная пробка
В Перми наказали налетчиков на инкассаторов
В учебных заведениях Пермского края станет больше бюджетных мест
В Прикамье в овощной яме обнаружили тела мужчины и женщины
Житель Прикамья избил топором своего знакомого
В лобовом столкновении на трассе в Прикамье погиб 81-летний мужчина
В Перми на Красавинском мосту столкнулись два большегруза
В Прикамье власти арендуют авиатехнику для борьбы с лесными пожарами
В Перми театр оперы и балета начал подготовку к Дягилевскому фестивалю без Курентзиса
«Нет проезда». Деревня в Прикамье оказалась отрезана от мира из-за ремонта моста
В пермской библиотеке пройдет Международный день красоты
«Какой серьезный парень». Полицейские показали подросшего щенка, имя которому выбрали сами пермяки