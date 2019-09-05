На трассе в Прикамье в ДТП пострадали два человека

СЕГОДНЯ 12:26 2019-09-05T12:26:45+03:00

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На трассе Горнозаводск- граница Свердловской области произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Водитель легковушки не справился с управлением.

Как сообщили в ОГИБДД по Гонозаводскому городскому округу, в 12:30 60-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет. Машина перевернулась.

В результате аварии и сам водитель, и 45-летний пассажир получили травмы. Их отправили в больницу. Автомобиль превратился в металлолом.

Напомним, ранее мы писали о том, что в лобовом столкновении на трассе в Прикамье погиб 81-летний мужчина. В Пермском крае около деревни Кипчак Куединского района произошла страшная авария. Лоб в лоб столкнулись автомобили ВАЗ-21074 и «Лада Ларгус». Как сообщили в ОГИБДД по Куединскому району, ДТП произошло на трассе Куеда-ЗГКЗ в 15:40 3 сентября. По предварительной информации, 81-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 превысил допустимую скорость, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус».

ИСТОЧНИК KP.RU