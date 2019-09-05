В компании в Прикамье незаконно работали 8 мигрантов

СЕГОДНЯ 11:21 2019-09-05T11:21:51+03:00

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В Пермском крае по решению суда приостановлена деятельность ООО «ОНИКС». Руководство компании незаконно привлекло 8 трудовых мигрантов из Республики Таджикистан к ликвидации последствий разлива нефти на территории предприятия.

Выполняя решение суда приставы опечатали двери предприятия, а руководителя предупредили об административной и об уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и злостное неисполнение решения суда.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье у трех трудовых мигрантов нашли ВИЧ-инфекцию. По данным краевого центра борьбы со СПИДом, освидетельствование прошли 1063 иностранных граждан, из них граждан Узбекистана – 446, Таджикистана - 372, Украины - 29 и другие трудовые мигранты. У трех из них анализы оказались положительными на ВИЧ. Еще один мигрант оказался болен другим опасным заболеванием. У него нашли сифилис.

ИСТОЧНИК KP.RU