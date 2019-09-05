2019-09-05T10:25:01+03:00
Общество

«Разгильдяйство и пофигизм». Дмитрий Самойлов прокомментировал начало реконструкции Героев Хасана

Глава Перми пообещал разобраться с пробками
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В ночь с 4 на 5 сентября в Перми начался завершающий этап реконструкции улицы Героев Хасана в Перми. Подрядчик перекрыл правую сторону Героев Хасана от улицы Васильева до Хлебозаводской.

Из-за ремонта на въезде в город образовалась огромная пробка, тысячи пермяков опоздали на работу. Глава Перми Дмитрий Самойлов прокомментировал такое внезапное начало реконструкции.

- Возмущение людей понятно и абсолютно оправданно. Организация работ и отсутствие предупреждения людей со стороны МКУ «Пермблагоустройства» не выдерживает никакой критики, причем, что у коллег есть опыт реконструкции масштабных объектов, например, улиц Куйбышева, Революции, Компроса. Кроме как, разгильдяйством и пофигизмом сегодняшний старт работ на Героев Хасана и не назовешь, - отметил Дмитрий Самойлов.

Мэр объявил выговор директору МКУ «Пермблагоустройство» Евгению Масалеву за отвратительную подготовку начала реконструкции. Также Дмитрий Самойлов пообещал в кратчайшие сроки разобраться с пробками и минимизировать трудности ля пермяков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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