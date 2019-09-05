В выходные в Перми пройдет фестиваль «Место силы»

СЕГОДНЯ 09:55 2019-09-05T09:55:26+03:00

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В Перми в предстоящие выходные состоится городской фестиваль молодежи «Место силы». Всех желающих ждут 7 сентября с 13:00 до 21:00 в цехе №5.

Фестиваль пройдет в рамках краевого молодежного форума «Пермский период». «Место силы» объединит 11 разноплановых площадок для молодых людей Перми.

На площадке «Театр. Пермь» будут представлены пермские молодые театральные проекты.

На площадке «Медиа. Пермь» известные пермяки поделятся своим мнением на темы: «Почему стоит остаться жить в Перми», «Взгляд на современную Пермь».

Площадка «Выставка. Пермь» - технологичный способ демонстрировать искусство. Мир искусства новых технологий.

Площадка «Мода. Пермь» станет местом знакомства с известными молодыми дизайнерами города. Гости фестиваля смогут не только преобразиться с помощью представителей бьюти-индустрии, но и побывать на открытом дефиле-показе пермских брендов

На площадке «Молодежная. Пермь» молодые люди расскажут о том, как сделать каждый день своей жизни ярким.

На площадке «Интеллект. Пермь» для интеллектуалов и любителей умного досуга развернутся мозговые баталии: «НЕклассическое ЧГК», «Азбука силы» и нескучные настольные игры.

Площадка «Do It Yourself» - направление, где можно будет изготовить сувенир на память и взять частичку «Места силы» с собой.

Площадка «Спорт. Пермь» станет площадкой демонстрации спортивных достижений.

На площадке «Танец. Пермь» танцевальные школы города представят различные мастер-классы и показательные выступления, а также легендарный чемпионат по современным уличным направлениям танца – «King Of The Street 2019».

На площадке «Еда. Пермь» будет возможность не только подкрепиться, но и попробовать новые блюда от известных пермских рестораторов.

Площадка «Музыка. Пермь» станет местом сбора любителей современной авторской музыки.

ИСТОЧНИК KP.RU