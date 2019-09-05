2019-09-05T09:02:48+03:00
Происшествия

В Перми наказали налетчиков на инкассаторов

Злоумышленники дважды нападали на сотрудников службы безопасности
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: скриншот с видео ГУ МВД по Пермскому краюФото: скриншот с видео ГУ МВД по Пермскому краю
Изменить размер текста:

В Дзержинском районе Перми осудили четверых местных жителей за нападение на инкассаторов.

Оперативники выяснили, что главарь банды - 33-летний местный житель - спланировал обогатиться таким образом еще зимой прошлого года. В команду он включил троих знакомых, один из которых работал в отделе кадров организации. 35-летний мужчина передавал подельникам сведения о передвижении коллег.

В Перми наказали налетчиков на инкассаторов.

После тщательной подготовки злоумышленники предприняли первую попытку нападения. Они вскрыли автомобиль, но денег там не оказалось, и злоумышленники скрылись.

Вторая попытка оказалась успешной.

- На улице Мильчакова 21 января 2019 года. В полдень сотрудники службы безопасности на автомобиле подъехали к супермаркету для инкассации денежных средств. Один из них зашел в торговую точку, а второй остался в автомобиле. В этот момент злоумышленники ударили водителя по голове и забрали сумку с выручкой из салона иномарки. Добычей налетчиков стали три миллиона триста тысяч рублей. Преступники скрылись в неизвестном направлении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Полиция разместила ориентировки преступников в СМИ. Благодаря бдительности граждан оперативники вышли на след преступников.

Суд признал злоумышленников виновными. 33-летнего организатора приговорили к 12 годам лишения свободы. Кандидат в мастера спорта, кто непосредственно наносил удары по голове сотруднику организации, получил 10 лет колонии строго режима. На год меньше проведет в заключении еще один его подельник. Самый минимальный срок наказания - 8 лет и 6 месяцев получил наводчик. Помимо этого, суд назначил всем значительные штрафы: организатору 700 тысяч рублей, остальным - по 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В выходные в Перми пройдет фестиваль «Место силы»
«Уже 2 часа стоим». В Перми из-за ремонта улицы Героев Хасана образовалась огромная пробка
В учебных заведениях Пермского края станет больше бюджетных мест
В Прикамье в овощной яме обнаружили тела мужчины и женщины
Житель Прикамья избил топором своего знакомого
В лобовом столкновении на трассе в Прикамье погиб 81-летний мужчина
В Перми на Красавинском мосту столкнулись два большегруза
В Прикамье власти арендуют авиатехнику для борьбы с лесными пожарами
В Перми театр оперы и балета начал подготовку к Дягилевскому фестивалю без Курентзиса
«Нет проезда». Деревня в Прикамье оказалась отрезана от мира из-за ремонта моста
В пермской библиотеке пройдет Международный день красоты
«Какой серьезный парень». Полицейские показали подросшего щенка, имя которому выбрали сами пермяки