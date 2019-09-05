СЕГОДНЯ 09:02 2019-09-05T09:02:48+03:00

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В Дзержинском районе Перми осудили четверых местных жителей за нападение на инкассаторов.

Оперативники выяснили, что главарь банды - 33-летний местный житель - спланировал обогатиться таким образом еще зимой прошлого года. В команду он включил троих знакомых, один из которых работал в отделе кадров организации. 35-летний мужчина передавал подельникам сведения о передвижении коллег.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/730146" frameborder="0"></iframe> В Перми наказали налетчиков на инкассаторов.

После тщательной подготовки злоумышленники предприняли первую попытку нападения. Они вскрыли автомобиль, но денег там не оказалось, и злоумышленники скрылись.

Вторая попытка оказалась успешной.

- На улице Мильчакова 21 января 2019 года. В полдень сотрудники службы безопасности на автомобиле подъехали к супермаркету для инкассации денежных средств. Один из них зашел в торговую точку, а второй остался в автомобиле. В этот момент злоумышленники ударили водителя по голове и забрали сумку с выручкой из салона иномарки. Добычей налетчиков стали три миллиона триста тысяч рублей. Преступники скрылись в неизвестном направлении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Полиция разместила ориентировки преступников в СМИ. Благодаря бдительности граждан оперативники вышли на след преступников.

Суд признал злоумышленников виновными. 33-летнего организатора приговорили к 12 годам лишения свободы. Кандидат в мастера спорта, кто непосредственно наносил удары по голове сотруднику организации, получил 10 лет колонии строго режима. На год меньше проведет в заключении еще один его подельник. Самый минимальный срок наказания - 8 лет и 6 месяцев получил наводчик. Помимо этого, суд назначил всем значительные штрафы: организатору 700 тысяч рублей, остальным - по 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU