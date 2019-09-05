2019-09-05T08:39:30+03:00
Общество

В учебных заведениях Пермского края станет больше бюджетных мест

Появится тысяча дополнительных мест
Лилия Абибулаева
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Фото: Правительство Пермского краяФото: Правительство Пермского края
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Предварительные итоги приемной кампании в колледжах и техникумах Прикамья показали, что предпочтения абитуриентов совпадает с приоритетами развития экономики. В связи с этим власти приняли решение увеличить количество бюджетных мест на приоритетные специальности.

- Ежегодно мы будем принимать на эти специальности на 1 тысяч человек больше. Соответственно, через четыре года получим отдачу: увеличится выпуск специалистов по этим направлениям. Для этого предлагаю предусмотреть в проекте бюджета со следующего года увеличение расходов на 60 миллионов рублей, дальше на 120 миллионов, 18о миллионов, а на четвертый год – на 240 миллионов рублей. Это инвестиции в наших ребят, в наше будущее», – отметил губернатор

Наиболее востребованными в 2019 году стали IT-специальности: конкурс по ним составил 14 человек на место. Также в топе востребованных оказались специальности «Туризм» (12 человек на место), «Дошкольное образование» (11 человек на место), «Технология машиностроения» (9 человек на место), «Строительство автомобильных дорог и аэродромов» (8 человек на место).

В связи с ростом популярности средних образовательных учреждений в Перми был поднят вопрос о строительстве новых общежитий.

- Одно общежитие для нескольких техникумов и колледжей Перми мы уже строим, к строительству общежития авиационного техникума должны приступить через год. При обсуждении бюджета одобрено выделение финансирования на ещё одно общежитие, в Чернушке, – сообщил Максим Решетников

ИСТОЧНИК KP.RU

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