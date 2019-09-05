В Прикамье власти арендуют авиатехнику для борьбы с лесными пожарами
Власти Прикамья объявили аукцион на проведение авиационных работ по охране лесов от пожаров в 2020 и 2021 годах. Заказчиком выступает СГБУ «Пермский лесопожарный центр».
Исполнитель, которого определят 17 сентября, должен доставить авиатехнику в Гайны, Ныроб и Соликамск.
Согласно техническому заданию, во время средней и чрезвычайной пожарной опасности воздушные суда должны находиться в постоянной готовности в течение 8 часов. Вылетать на место ЧП авиатехника должна в течение часа после обращения. Власти арендуют два самолета на девять человек и один вертолет.
Максимальная цена контракта 45,1 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU