2019-09-05T06:50:05+03:00
Общество

В Прикамье власти арендуют авиатехнику для борьбы с лесными пожарами

Цена контракта 45,1 миллион рублей
Лилия Абибулаева
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--Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Власти Прикамья объявили аукцион на проведение авиационных работ по охране лесов от пожаров в 2020 и 2021 годах. Заказчиком выступает СГБУ «Пермский лесопожарный центр».

Исполнитель, которого определят 17 сентября, должен доставить авиатехнику в Гайны, Ныроб и Соликамск.

Согласно техническому заданию, во время средней и чрезвычайной пожарной опасности воздушные суда должны находиться в постоянной готовности в течение 8 часов. Вылетать на место ЧП авиатехника должна в течение часа после обращения. Власти арендуют два самолета на девять человек и один вертолет.

Максимальная цена контракта 45,1 миллионов рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае закупят школьные автобусы на 15 миллионов рублей. Они будут направлены в 8 муниципальных регионов

ИСТОЧНИК KP.RU

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