В пермской библиотеке пройдет Международный день красоты

СЕГОДНЯ 19:43 2019-09-04T19:50:38+03:00

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9 сентября, начиная с 1995 года, во многих странах мира отмечается Международный день красоты. В честь этого праздника в Центральной детской библиотеке (ул. Чернышевского, 5) подготовлена большая развлекательная программа для детей и родителей. Она пройдет 8 сентября в 12:00.

Все события направлены на то, чтобы доставить гостям Дня красоты эстетическое удовольствие. Посетителей ожидает открытие художественной выставки детских портретов художника-монументалиста Сергея Кирякова, мастер-класс «Блестящая идея» по изготовлению броши из пайеток и бисера, открытие выставки работ пермского дизайнера Екатерины Протасовой в технике вышивки бисером, мастер-класс «Чудесная веревочка», литературно-игровая программа «Фантазии полет и рук творенье».

Также в течение дня можно обменяться книгами на буккроссинге «Книговорот в библиотеке».

Вход на праздник свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU