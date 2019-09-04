2019-09-04T18:00:41+03:00
Общество

В Прикамье за грубые нарушения закрыли бассейн

Судебные приставы приостановили работу учреждения на две недели
Екатерина ГАСПЕР
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Сотрудники Роспотребнадзора проверили работу бассейна мини-отеля «Старая пристань» в Чердыни и нашли серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В чаше бассейна не было прибора, который контролирует качество поступающей свежей воды, а сама вода по химическим показателям не соответствовала требованиям СанПин.

Суд вынес в отношении индивидуального предпринимателя административное наказание и приостановил деятельность бассейна на 14 суток. По сообщению пресс-службы УФССП России по Пермскому краю, судебные приставы выехали на место и опечатали входные двери.

Теперь предприниматель должен устранить все замечания. За сохранностью наложенных пломб будет вестись наблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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