В Прикамье за грубые нарушения закрыли бассейн

СЕГОДНЯ 17:32 2019-09-04T18:00:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Роспотребнадзора проверили работу бассейна мини-отеля «Старая пристань» в Чердыни и нашли серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В чаше бассейна не было прибора, который контролирует качество поступающей свежей воды, а сама вода по химическим показателям не соответствовала требованиям СанПин.

Суд вынес в отношении индивидуального предпринимателя административное наказание и приостановил деятельность бассейна на 14 суток. По сообщению пресс-службы УФССП России по Пермскому краю, судебные приставы выехали на место и опечатали входные двери.

Теперь предприниматель должен устранить все замечания. За сохранностью наложенных пломб будет вестись наблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU