Доступ к интернету в 2019 году получат почти 47 тыс. жителей Прикамья

СЕГОДНЯ 15:09 2019-09-04T15:09:37+03:00

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Сегодня, 4 сентября, на заседании Правительства Пермского края обсудили развитие инфраструктуры сотовой связи и широкополосного доступа (ШПД) к интернету в регионе. По данным Министерства информационного развития и связи Пермского края, на сегодня проблемы со связью и интернетом испытывают небольшие населённые пункты, где число жителей не превышает 2 тыс. человек.

С 2015 года приоритетным направлением является подключение к связи территорий, где проживает от 250 до 2 тыс. человек. С 2015 по 2019 год к сотовой связи удалось подключить 470 территорий, где проживает 298 тыс. человек. С начала текущего года подключено уже 17 населённых пунктов, в которых проживает 8 тыс. человек. В том числе посёлок Оныл в Гайнском районе, деревня Луговая в Нытвенском, посёлок Усть-Язьва в Красновишерском районе. Ещё 20 населённых пунктов численностью 8 тыс. жителей планируется подключить к сотовой связи до конца года. Таким образом, сотовой связью в этом году смогут пользоваться ещё 16 тыс. человек.

Интернет с 2017 года появился в 367 населённых пунктах, охватывающих 240 тыс. человек. В 2019 году планируется обеспечить широкополосным доступом к интернету 46,9 тыс. человек, проживающих в 64 населённых пунктах. 32 тыс. человек из этого числа уже начали пользоваться интернетом, ещё 14 тыс. подключат до конца года.

Как отметил губернатор Максим Решетников, большую поддержку в подключении населения Прикамья к сотовой связи и интернету оказывает федеральное правительство в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ»: «Благодаря этой поддержке в крае до конца 2021 года сотовая связь и интернет появятся во всех населённых пунктах с населением от 250 до 2 тыс. человек. Такая задача поставлена президентом, средства выделены. Сейчас эту задачу совместно решают Минкомсвязи РФ и сотовые операторы».

По словам министра информационного развития и связи Пермского края Игоря Никитина, развитие сотовой связи в населённых пунктах, где проживает до 100 и от 100 до 250 жителей, запланировано на 2022–2024 годы. В Пермском крае таких населённых пунктов почти 2,8 тыс., в них проживают 136,8 тыс. человек.

Особое внимание в ходе заседания правительства было уделено подключению к интернету социальных объектов. В текущем году интернет появится во всех ФАПах, соцслужбах, колледжах и техникумах, средства на подключение к интернету будут направлены из краевого бюджета. Губернатор поручил краевому Министерству информационного развития и связи проконтролировать, чтобы до конца текущего года во всех ФАПах и поликлиниках, где есть интернет, обязательно работали зоны бесплатного Wi-Fi.

В 2021 году к интернету будут подключены все школы, местные администрации и объекты безопасности региона. Средства на эти цели поступят из федерального бюджета. Всего к концу 2021 года к интернету будет подключено более 2 тыс. объектов социальной инфраструктуры, 777 из них — в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ».

В ходе совещания был затронут вопрос развития сотовой связи на дорогах Прикамья. По данным краевого Минсвязи, в общей сложности покрытие сотовой связи от разных операторов есть на 94% краевых дорог. Это значит, что на таких дорогах можно позвонить по номеру экстренных служб, однако не всегда есть возможность позвонить по другим номерам телефонов.

По словам Игоря Никитина, в Прикамье на данный момент проведены измерения практически 3 тыс. км региональных и муниципальных дорог. По их результатам выявлен 1 км дорог, на котором не работает ни один из операторов сотовой связи. «Для того чтобы жители могли чётко понимать, где на дорогах мобильная связь присутствует, а где её нет, мы вывели интерактивную карту на портале “Управляем вместе”. Здесь можно посмотреть, где экстренные службы доступны для вызова, а также увидеть покрытие связи по каждому отдельному оператору», – подчеркнул министр. В связи с этим губернатор поручил предусмотреть возможность для пользователей портала оставлять жалобы в случае, если связь на дорогах даёт сбои или отсутствует совсем.

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю Юрий Щебетков отметил важную для малых населённых пунктов проблему «последней мили»: когда в населённый пункт в рамках федеральной программы приходит оптоволокно для подключения к интернету социально значимых объектов, но при этом сети доступа не доходят до домохозяйств: «К сожалению, операторы не стремятся после создания сети доступа подключать и домохозяйства, а другие операторы не пользуются этими сетями. Вместе с тем нам известен положительный опыт по крайней мере двух некрупных пермских операторов связи, которые проводят услуги ШПД в малые населённые пункты и подключают в том числе домохозяйства».

Губернатор Пермского края отметил, что сейчас этот опыт учтён и к операторам ужесточены требования. При этом, по словам Максима Решетникова, интересен опыт работы с малыми компаниями, ведь они более ориентированы на клиента, более гибки и настроены на доведение интернета до «квартиры».

Елена Мандрикова, представитель ООО «5 ДЖИ ВАЙФАЙ» холдинга «ЭР-Телеком», которое в этом году впервые выиграло конкурс на обеспечение интернетом малых населённых пунктов в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», рассказала, что их компания собирается с приходом «оптики» в населённый пункт подключать и жилые дома. Обеспечивать интернетом компания планирует сёла и деревни в 13 регионах России, включая Пермский край: «К 1 декабря 2019 года мы сдадим в эксплуатацию 168 объектов, а всего за три года планируется подключение 646 объектов. Это 391 населённый пункт, куда придёт интернет».

ИСТОЧНИК KP.RU