2019-09-04T14:46:51+03:00
Общество

Бывшего прокурора Пермского края Александра Кондалова отпустили по амнистии

Его отпустили в зале суда
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В среду, 4 сентября, в Ленинском суде вынесли приговор экс-прокурору Пермского края и экс-руководителю Западно-Уральского управления Ростехнадзора Александру Кондалову.

Издание Business Class сообщает, что Кондалова обвиняли в превышении должностных полномочий. Экс-прокурор поставил подпись на документы с ложными данными, согласно которым класс опасности крупной нефтедобывающей компании оказался ниже действительного. Из-за этого возникли предпосылки к возникновению аварий на предприятии. Также указанное обстоятельство позволило уменьшить затраты на содержание и размер отчислений в бюджет на сумму около 100 миллионов рублей.

Александра Кондалова признали виновным и приговорили к штрафу в размере 80 тысяч рублей. Однако, издание отмечает, что на основании постановления Государственной Думы «Об объявлении амнистии» экс-прокурора решено от наказания освободить и снять с него судимость

ИСТОЧНИК KP.RU

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