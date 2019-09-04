2019-09-04T14:38:25+03:00
Общество

ВТБ обеспечил бесплатное пополнение карт клиентам Запсибкомбанка в своих банкоматах

Услугой уже сейчас могут воспользоваться обладатели карт Visa и Mastercard
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--Фото: архив "КП"
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ВТБ развивает сервис пополнения карт сторонних банков в своих банкоматах. С сентября к данной технологии присоединился Запсибкомбанк. Теперь его клиенты могут бесплатно вносить наличные на дебетовые и кредитные карты в банкоматах ВТБ.

Сервис стал доступен благодаря объединению банкоматных сетей группы ВТБ и Запсибкомбанка. Услугой уже сейчас могут воспользоваться обладатели карт Visa и Mastercard (более 240 тысяч человек).

«Придерживаясь стратегии ВТБ, мы стремимся предлагать новые цифровые услуги на рынке. ВТБ запустил данную технологию в апреле этого года. За это время клиенты совершили 160 тысяч операций на общую сумму 1,2 млрд рублей. Услуга гарантирует клиентам других банков практически мгновенное поступление средств и исключает необходимость поиска банкомата своей кредитной организации. К концу года мы планируем выйти на ежемесячный оборот в размере 1 млрд рублей», - отметил Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.

«Услуга пополнения карт сторонних банков доступна во всех банкоматах ВТБ с функцией внесения наличных. На сегодняшний день это почти 6,8 тыс. устройств, из них около половины обладают функциями замкнутого оборота наличных. В будущем мы планируем наращивать долю многофункциональных устройств в сети банка, что позволит ещё больше повысить привлекательность услуги», - прокомментировал Валерий Чулков, член правления ВТБ.

«Сервис пополнения карт в устройствах ВТБ повышает качество обслуживания клиентов Запсибкомбанка. Теперь они могут не только снимать денежные средства, но и вносить наличные на карты в устройствах ВТБ по всей России. Запуск пополнения карт в банкоматах ВТБ – еще один пример успешной совместной работы и положительного эффекта интеграции Запсибкомбанка в группу ВТБ. Запсибкомбанк и дальше продолжит расширять возможности для своих клиентов, предоставляя доступ к федеральной инфраструктуре ВТБ», – прокомментировал Андрей Шевелев, вице-президент, член правления Запсибкомбанка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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