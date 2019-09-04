2019-09-04T14:04:42+03:00
Происшествия

В Прикамье две школьницы ограбили магазин одежды

Продавец заметила воришек, но девушки успели скрыться
Лилия Абибулаева
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Чернушинском районе осудили двух несовершеннолетних за кражу из магазина одежды.

В марте текущего года 16 и 17-летние девушки договорились ограбить магазин одежды. Подруги зашли в торговый зал и тайно похитили одежду. Юных злоумышленниц заметили сотрудники магазина, но они успели скрыться.

Следователи установили, что девушки учатся в одном из местных колледжей. Результаты расследования показали, что местные органы полиции проводили недостаточно профилактических мероприятий с несовершеннолетними.

Суд приговорил каждую к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на год и шесть месяцев.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье осудят мужчину за кражу 58 тысяч рублей. Оперативники изъяли записи с камер видеонаблюдения и опросили свидетелей. Установив приметы преступника, его задержали. Злоумышленником оказался 39-летний житель села Шарья Нытвенского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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