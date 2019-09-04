2019-09-04T14:04:21+03:00
Общество

Россельхозбанк подводит промежуточные итоги проведения акции для клиентов малого и среднего бизнеса

Банк обслуживает свыше 150 тысяч клиентов
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Для новых корпоративных клиентов с доходом от предпринимательской деятельности за предыдущий календарный год до 2 млрд руб. включительно РСХБ запустил акцию «Счет с выгодой!».

Клиентам предоставляется ряд услуг в рамках РКО без взимания комиссионного вознаграждения: открытие и ведение счета, внутренние и внешние переводы, прием и пересчет наличных денежных средств, обслуживание системы «Интернет-Клиент», а также годовое обслуживание корпоративной карты.

Сроки проведения акции: с 25 июля 2019 г. по 24 июля 2020 г. Участие в акции могут принять не имеющие счета в Банке юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также физические лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой. Условием участия является подача заявки на открытие счета на сайте Банка www.rshb.ru (онлайн-заявка на резервирование счета/онлайн-заказ обратного звонка специалиста Банка). На данный момент в Пермский региональный филиал подано 25 заявок на открытие такого счёта, всего по Банку – 2400 заявок.

«Россельхозбанк ведет целенаправленную работу по поддержке представителей малого и среднего бизнеса. Мы регулярно расширяем свою продуктовую линейку и адаптируем сервисы к различным потребностям клиентов. Успех и конкурентоспособность малого бизнеса во многом зависят от того, какое содействие он получил именно на старте. Отменяя в рамках акции ряд комиссий по РКО, Банк ставит задачу помочь начинающим предпринимателям сделать первые шаги в бизнесе более уверенными», — прокомментировал Заместитель председателя правления РСХБ Максим Любомудров.

На сегодняшний день Банк обслуживает свыше 150 тыс. клиентов среднего и малого бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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