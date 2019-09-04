В Прикамье закончились поиски 13-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 13:45 2019-09-04T13:49:08+03:00

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В Пермском крае разыскивали 13-летнего мальчика. Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщили, что Глеб Н.пропал 3 сентября.

Утром во вторник мальчик ушел в школу, которая находится в селе Мокино Нытвенского района. После первого урока подросток вышел из школы и больше на связь не выходил. Последний раз его видели на дороге Мокино-Григорьевское.

В среду, 4 сентября, поисковики сообщили, что школьник аншли живым.

- Найден! Жив! Всем большое спасибо за помощь!!! Просьба снять репосты!!! - сообщили поискового отряда им. Ирины Бухановой

Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно о судьбе пропавшей в Прикамье девушки-бармена. Девушка днем ушла из дома и сказала молодому человеку, что пойдет к маме. Через три часа ее друг решил позвонить Алене, но телефон уже был отключен. Юноша забеспокоился. Домой в тот день девушка так и не пришла, к родственникам и друзьям не ходила.В Прикамье найдена живой пропавшая 26 августа Алена М. Жительница Березников пропала при странных обстоятельствах. Близкие написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU