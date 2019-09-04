«Ушел в школу и пропал». В Прикамье ищут 13-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 12:19 2019-09-04T12:22:20+03:00

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В пермском крае разыскивают 13-летнего мальчика. Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщили, что Глеб Новиков пропал 3 сентября.

Утром во вторник мальчик ушел в школу, которая находится в селе Мокино Нытвенского района. После первого урока подросток вышел из школы и больше на связь не выходил.

Последний раз его видели на дороге Мокино-Григорьевское.

Приметы: на вид 13 лет, телосложение среднее, волосы темно-русые. глаза карие.

Был одет: темно-синяя куртка, черные штаны, серые кроссовки

Если вы видели 13-летнего Глеба Новикова, сообщите по телефону 2044904 или 102

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье разыскивают 32-летнего отца троих детей. 32-летний Максим Зорин. 22 августа мужчина ушел из дома в городе Чусовой и больше на связь не выходил. Сотовый телефон Максима не отвечает. До сегодняшнего дня о местоположении ничего неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU