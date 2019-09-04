В Перми откроется виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки

СЕГОДНЯ 11:47 2019-09-04T11:47:54+03:00

Открытие пройдет 9 сентября в библиотеке им. Пушкина

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В Перми на базе библиотеки им. Пушкина откроется виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки.

Читатели свободно смогут обратиться к национальной электронной библиотеке, базам учебных и научных изданий, газетных и журнальных статей. Открытие виртуального читального зала позволит читателям расширить возможности доступа к научной информации, а также ознакомиться с редкими коллекциями карт, нот, старопечатных изданий и другими.

В открытии примут участие представители Российской государственной библиотеки, министерства культуры Пермского края, департамента культуры и молодежной политики администрации Перми, Пермской государственной ордена «Знак Почета» краевой универсальной библиотеки имени Горького, Пермской краевой детской библиотеки имени Кузьмина и другие.

Торжественное открытие пройдет 9 сентября в 15:00 в библиотеке им. Пушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU